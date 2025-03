Abilmente Milano: da domani il Superstudio Maxi si trasforma nel regno dell'handmade

Italian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - La primavera meneghina profuma di creatività con lailche da domani – giovedì 27 marzo – trasformerà ilin un grande laboratorio per gli appassionati del fatto a mano. Saranno oltre 140 gli espositori specializzati di un evento che è punto di riferimento per l’offerta di materiali e strumenti di alta qualità e un ricco programma di corsi e laboratori esperienziali per tutte le età.Il cuore pulsante di Abilmente èun'area speciale dove creativi da tutta Italia si incontrano e si scambiano ispirazioni. Qui, l'ingegno non ha limiti: si possono ammirare crafter che trasformano materiali di recupero in gioielli e oggetti di design, stilisti che creano abiti e accessori personalizzati, e artisti che realizzano bijoux tessili, in resina, chiacchierino, rame e filati. E ancora, ceramiche, feltro, mosaici, carta creativa, candele di soia, cosmetici naturali, miniature in paste polimeriche, libri cuciti a mano, giochi di carta e stampe artistiche. Un vero e proprio caleidoscopio di idee e tecniche. Ma "La Via delle Idee" è anche un luogo di apprendimento e sperimentazione, grazie ai numerosi corsi e laboratori offerti dagli espositori. Dai corsi di cucito creativo e patchwork ai workshop di calligrafia e lettering, dalle lezioni di pittura su tessuto ai laboratori di creazione di bijoux, ce n'è per tutti i gusti e livelli di esperienza. Per scoprire tutti i corsi disponibili e prenotare il proprio posto, è possibile visitare la pagina dedicata: Abilmente Milano - Corsi creativi.Tra i progetti speciali di Abilmente Milano, spicca laUn'esplosione di colori e positività, ispirata alle opere del celebre artista brasiliano. Attraverso le tecniche del crochet e del tricot, le artiste tessili danno vita a una mostra interattiva e coinvolgente, con la possibilità di partecipare a un'opera collettiva in divenire e a un laboratorio di spillette pop.(quattro nella prima parte dell'anno e quattro in autunno, tra Vicenza, Roma, Milano e Torino). I prossimi appuntamenti in programma: Abilmente Milano: 27-30 Marzo - Superstudio Maxi; Abilmente Torino: 3-6 Aprile - Lingotto Fiere; Abilmente Roma: 25-28 settembre 2025 - Fiera Roma; Abilmente Vicenza: 16-19 ottobre 2025 – Quartiere fieristico IEG di Vicenza; Abilmente Milano: 23-26 ottobre 2025 - Superstudio Maxi; Abilmente Torino: 13-16 novembre 2025 - Lingotto Fiere.