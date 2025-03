Abilmente Milano: la creatività handmade in scena al Superstudio Maxi dal 27 al 30 marzo

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Materiali, strumenti, corsi e laboratori esperienziali, installazioni di arte tessile e aree speciali: a Milano torna l'appuntamento per eccellenza per chi ama creare con le mani., da giovedì 27 a domenica 30 marzo alin zona Famagosta, offrirà agli appassionati di Do It Yourself di tutte le età una variegata proposta di materiali con oltre 130 espositori specializzati e ispirazioni per dare vita a nuovi progetti handmade di bigiotteria, decorazione, carta, filato, cucito e ricamo, oltre a installazioni artistiche a maglia e all'uncinetto, letture animate per bambini e centinaia di corsi per tutti i gusti.Tra le novità presenti ad Abilmente Milano, spiccano i lper principianti ed esperti. Con la guida degli insegnanti ASI, sarà possibile scoprire un mondo di carta, partecipare a dimostrazioni e corsi aperti a tutti, e imparare trucchi e segreti di questa tecnica di decorazione di album fotografici, diari e libri di viaggio. Per i più piccoli,cureranno laboratori di lettura animata, dove i libri prenderanno vita e trasporteranno i bambini in mondi di avventure straordinarie. L'arte e il benessere si incontrano nellodove sarà possibile sperimentare nuove tecniche creative come il lettering e l'acquerello., libreria specializzata in libri illustrati da tutto il mondo, presenterà un bookshop con una selezione di libri di tecniche artigianali per appassionati di art & craft. In fiera anche, che porterà ad Abilmente la magia del patchwork. Un gruppo di creative condividerà la passione per l'arte tessile attraverso mostre, eventi e la creazione di opere individuali e collettive.Al Superstudio Maxi, Abilmente Milano si trasforma in un vero e proprio laboratorio creativo a cielo aperto. Centinaia di corsi e workshop attendono esperti e neofiti di tutte le età, pronti a immergersi in un mondo di tecniche e materiali. Dalla decorazione alla maglia, dal cucito alla legatoria, passando per feltro, ricamo, carta riciclata e bijoux, ogni partecipante avrà l'opportunità di creare oggetti unici e irripetibili. I crafter, maestri dell'handmade, sveleranno i segreti del mestiere, trasformando ogni lezione in un'occasione per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e portare a casa non solo un manufatto, ma anche un'esperienza indimenticabile. Per chi desidera approfondire ulteriormente le proprie competenze,offre corsi esclusivi con esperti di creatività. Questi corsi, a numero limitato di partecipanti, permettono di esplorare tecniche specifiche come l'uncinetto, l'ecoprint e la stampa botanica, il macramè, il rammendo creativo e il ricamo, il nunofeltro pittorico, la pittura sull'acqua, il lettering con brush pen e l'uncinetto a tecnica mosaico. Inoltre, sono disponibili corsi di acquerello, di lavoro a maglia con tecnica entrelac e double knitting e di collage e illustrazione. Un'offerta formativa completa per soddisfare ogni livello di interesse e passione.