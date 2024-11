Moltiply, Kepler conferma Hold: terzo trimestre sopra le attese

Moltiply Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) su(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, dopo i risultati del terzo trimestre e dei nove mesi Gli analisti scrivono che Moltiply Group ha riportato, trainati principalmente dalle maggiori performance nella divisione Moltiply (ex BPO), mentre Mavriq (divisione Broking) è stata in linea con le aspettative. Mavriq ha continuato a far crescere i ricavi del 14% anno su anno, sostenuta dal contributo di Switcho, mentre Moltiply, nonostante un confronto difficile, ha registrato una crescita del 12% anno su anno.L'è stato di 28,3 milioni di euro,e in crescita del 13% anno su anno, trainato da margini più elevati in entrambe le divisioni. Il debito netto è stato in linea con le aspettative a 321 milioni di euro.