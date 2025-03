Moltiply, Kepler Cheuvreux alza target price con acquisto di Verivox

Moltiply Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 40 euro) ilsu(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato la" sul titolo visto l'upside potenziale dell'8% e la continua debolezza del mercato dei mutui.Gli analisti ricordano che Moltiply ha acquisito il 100% di Verivox dae General Atlantic per un(EV di 225 milioni di euro), con unfino a 60 milioni di euro legato alla performance del 2025. La transazione sarà finanziata tramite una linea di credito di 450 milioni di euro, utilizzata in parte per rifinanziare il debito esistente."Oltre al suo, ovvero rafforzare la presenza di Mavriq in Germania tramite una piattaforma di confronto leader (185 milioni di euro di fatturato, 34 milioni di euro di EBITDA), l'accordo ha un prezzo interessante di 6,6x EV/EBITDA (intervallo 6,6-8,4x incluso earn-out), ben al di sotto del multiplo superiore a 11x di Moltiply, con un P/E implicito di 11,5-14,5x rispetto al P/E rettificato di Moltiply di 20x", si legge nella ricerca.Le stime aggiornate di Kepler, basate su ipotesi prudenti, mostrano che, raggiungendo un accretion "high single-digit" entro l'anno fiscale 2026 e accretive-neutral su base reported entro la fine dell'anno fiscale 2026."Consideriamo questa acquisizione come un potenziale catalyst che potrebbe rilanciare la narrazione attorno a un", viene sottolineato.