Aquafil, Kepler conferma Hold: potenziali venti contrari nel quarto trimestre

Aquafil

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, in attesa dei conti che saranno pubblicati il prossimo 18 marzo.Gli analisti stimano un EBITDA rettificato a 17,1 milioni di euro per il quarto trimestre, in linea con l'obiettivo aziendale per il 2024 di 65 milioni di euro, e un debito netto a 207 milioni di euro. Tuttavia, evidenziano alcuniderivanti da un mix meno favorevole e da costi energetici più elevati.Inoltre, prevedono che la società, fornendo al contempo ulteriori approfondimenti qualitativi sulle opportunità dell'anno prossimo, offrendo potenzialmente ulteriori dettagli sulle nuove applicazioni di prodotto.