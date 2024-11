Orsero vola in Borsa dopo solidi risultati nei 9 mesi

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi,dopo che ieri sera ha comunicato del 2024.Gli analisti diaffermano che l'azienda ha riportatoFanno notare che la società ha anche annunciato il suo. Nello specifico, il piano mira ad aumentare le vendite in Spagna e Portogallo di circa 100 milioni di euro attraverso l'apertura di un nuovo magazzino a Siviglia, in Spagna. L'iniziativa è progettata per supportare la recente forte crescita in questi mercati per categorie di prodotti a valore aggiunto come avocado, mango e kiwi. Il progetto sarà completato entro il 2029 e si prevede che contribuirà all'efficienza complessiva, con l'attuale capacità del magazzino utilizzata al 100%. Inoltre, si prevede che la nuova struttura fornirà un migliore accesso al porto di Algeciras, un importante hub per i prodotti freschi, nonché alle isole Canarie e al Nord Africa. Infine, la vicinanza al Portogallo dovrebbe anche offrire alcune efficienze operative., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,75 e successiva a quota 13,45. Supporto a 12,05.