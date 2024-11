Bankitalia, Signorini: "Dati e indagini strumenti chiave di policy"

(Teleborsa) - Dati statistici e indagini economiche sono uno strumenti utili e preziosi, che possono essere migliorati combinandoli con altre informazioni amministrative e statistiche. "La cooperazione tra banche centrali, uffici di statistica e altre istituzioni impegnate nell'elaborazione di dati è preziosa". È quanto ha affermato ilnel suo intervento in apertura dellaorganizzata a Roma dall'istituzione di via Nazionale assieme al Suerf.Le aspettative di inflazione – ha ricordato– possono rendere le dinamiche di crescita dei prezzi al consumo "più persistenti, o peggio: avviare spirali inflazionistiche che si auto alimentano". Il canale più ovvio di interazione sta nel fatto che le aspettative di inflazione pesano su salari e prezzi. Un ulteriore canale è quello dei tassi di interesse. E un terzo possibile canale di influenza è quello delle condizioni in cui si determina il potere di stabilire i prezzi delle imprese. Tutti questi elementi – ha evidenziato Signorini – mettono in rilievo l'importanza di una accurata raccolta e selezione dei dati.La conferenza di due giorni "promette di essere ricca e produttiva, con molte presentazioni interessanti", ha concluso il direttore generale della Banca d'Italia.