Rome Startup Week 2025: Hackathon e Founder Summit il 6, eventi il 7 e 8 maggio

(Teleborsa) - "Siamo un Paese che continua a perdere talenti e competenze che emigrano all'estero e non tornano più nonostante il Decreto Crescita. I dati recenti sono drammatici: +36% di giovani che, anno dopo anno, lasciano l'Italia per lavorare o fare impresa all'estero. È una emorragia che dobbiamo fermare: alla Rome Startup Week 2025 (RSW25) partiremo proprio dalle proposte di legge che gli innovatori di questo Paese metteranno in campo nel primo Policy Hackaton organizzato il 6 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso. L'obiettivo è tornare ad attrarre i talenti anziché esportarli". Così– think & action tank per lo sviluppo dell'economia dell'innovazione nonché curatore della RSW25 – ha introdotto l'evento dove la tecnologia e l'innovazione ispirano i futuri leader del mondo e incontrano il mercato dei capitali.si svolgerà al Gazometro di Roma il 7 e 8 maggio p.v., dopo l'Opening del 6\5 al Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e Made in Italy in occasione del primo Policy Hackaton del Governo Italiano. L'evento internazionale, organizzato da Roma Startup, incollaborazione con MIMIT; MAECI ed Italian Trade Agency; Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma; Future4 Comunicazione; Orange Media Group e The Growth Kitchen, unisce competenze, talenti, investitori italiani e stranieri per promuovere l'Italia come Hubdell'innovazione.Dal 2011 circa 700mila giovani dai 18 ai 34 anni sono andati via dal nostro Paese.mMete preferite: Spagna, Germania e UK. Nel 2024 191mila giovani (+20,5% rispetto al 2023) hanno lasciato l'Italia. Dal 2019 i laureati italiani sono il 48% degli emigranti (prima erano il 36%). L'Italia non solo perde giovani ma è non nemmeno attrattiva per gli stranieri: secondo l'ultimo dato Eurostat solo il 6% la considera un posto dove lavorare e fare esperienza. Stipendi bassi e mercato del lavoro fragile le cause della fuga dei talenti: l'Italia è ultima in Europa per livello di occupazione tra i giovani dai 20 ai 34 anni. Il basso numero di laureati e il tasso elevato di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non si formano) ci rendono uno dei Paesi più arretrati a livello globale. Alla luce di questi dati preoccupanti RSW25 vuole supportare i giovani talenti italiani costruendo una piattaforma di incontro ricorrente nella Capitale che dia visibilità agli imprenditori locali e nazionali guidati dalla tecnologia, promuovendo le loro iniziative, favorendo la relazionecon il mercato dei capitali, diffondendo localmente le metodologie internazionali tra imprenditori ed investitori attraverso le connessioni internazionali.per gli imprenditori e la loro crescita professionale, salute e benessere;, Startup e Tecnologie per un futuro sostenibile; FROM TALENT TO FOUNDER, per dare competenze a chi vuole lanciare, ad ogni età, una Startup;, per Imprenditori che vogliono crescere e Venture Capital.La RSW25 ospiterà in contemporanea, sempre negli spazi del Gazometro, la, la manifestazione che accende i riflettori sull'innovazione e sullo sviluppo sostenibile in chiave "blu" organizzata in partnership con Fiera di Roma. Nei due giorni alla RSW25 (ingresso gratuito) si alterneranno oltre 30 eventi che coinvolgeranno più di 60 speaker italiani e internazionali. Si attendono almeno 5mila persone tra studenti, ricercatori, imprenditori, investitori, innovation manager e delegazioni di ecosistemi regionali. All'interno del Gazometro, oltre agli incontri nella business lounge, ci saranno aree espositive con Startup e Scaleup. Disponibili per i visitatori alcune aree bar e ristoro e altre dedicate allo street food. Durante l'evento DJ set con RDS.