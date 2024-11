Discipline STE(A)M e professioni efficienza energetica, ENEA: a Foggia settimana per formazione orientamento studenti

(Teleborsa) -, una settimana dedicata alla sostenibilità energetica che vedrà al centro numerose attività formative e culturali per gli studenti. L’iniziativa è organizzata dal Programma Nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica Italia in Classe A, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’ENEA, in collaborazione con il Comune di Foggia, Farm Cultural Park, Associazione IFun, Università degli Studi di Foggia e alcune realtà culturali e produttive della città.Negli incontri con gli studenti sarà dedicato ampio spazio alla formazione, orientata su un modello STE(A)M, ovvero aperto non soltanto alle materie scientifiche ma anche umanistiche e relazionali.diffuso coinvolgerà gli studenti delle scuole elementari con il programma KDZENERGY e quelli delle superiori attraverso i laboratori creativi e gli incontri culturali di “OPP! Festival Energie U18 – Foggia”, un’opportunità unica per ispirare e formare le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti e creativi per affrontare le sfide del futuro, della sostenibilità energetica e dell’ empowerment. Un’occasione per costruire i leader di domani, capaci di trasformare le città e il mondo che li circonda.che adotterà le linee guida di Humanizing-energy. AAA Avvicinare. Abilitare, Agire. Progetti e Lessici per la Transizione Energetica il toolkit di Italia in Classe A per una governance dei territori finalizzata ad una rigenerazione urbana integrata alla sostenibilità energetica, si pone come modello in grado di coinvolgere anche le fasce più vulnerabili popolazione e intende promuovere riflessioni progettuali, proposte e scenari per affrontare tematiche come la qualità dei luoghi dell’abitare, delle relazioni sociali e dei beni comuni, in linea con le direttive europee sull’efficienza energetica e con il principio trasversale dell’“energy efficiency first”.“Obiettivo di questa iniziativa è dare vita ad un ecosistema di conoscenze e competenze in grado di unire la tecnologia con le esigenze sociali, economiche e culturali, attraverso la promozione della sostenibilità energetica come valore condiviso da tutta la comunità. I cambiamenti sempre più rapidi che attraversano il mercato del lavoro accrescono la richiesta di nuovi profili multidisciplinari, in grado valorizzare il pensiero critico e la creatività per valutare le informazioni con completezza e trovare soluzioni innovative negli ambiti connessi alla transizione energetica. La valorizzazione di questo modello è alla base della collaborazione con la Città di Foggia per la formazione dei giovani”, evidenziaDirettrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA che martedì 19 novembre parteciperà al convegno “Energia, Formazione, Lavoro” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Energetiche del Comune di Foggia, dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia e da Italia in Classe A.“Essere parte di questa iniziativa rappresenta per la nostra città un’importante occasione di crescita e di condivisione di valori fondamentali come la sostenibilità e l’efficienza energetica. Grazie alla collaborazione con enti come ENEA e con le realtà culturali e accademiche del nostro territorio, ci proponiamo di creare le condizioni ideali per il coinvolgimento e l’empowerment delle nuove generazioni” afferma la“Vedere Foggia tra le città italiane scelte da ENEA per promuovere l’adozione di un modello di governance del territorio “Humanizing Energy” insieme a Bologna, Pescara, Milano, Venezia, Cosenza, Catanzaro, rende l'idea del ruolo che inizia ad avere la nostra città nel settore energetico. Un passo alla volta daremo a questa città un futuro migliore”, afferma l’assessore alle politiche energetiche Giulio De Santis, co-partner del laboratorio urbano insieme all’Assessorato alla Cultura guidato daall’Assessorato Urbanistica di Giuseppe Galasso e quello alle Politiche Sociali di Simona Mendolicchio.Dal mondo delle Associazionifondatore di Farm Cultural Park, dichiara: “OPP! Festival Energie U18 – Foggia è un’opportunità unica per ispirare e formare le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti e creativi per affrontare le sfide del futuro, della sostenibilità energetica e dell’empowerment. Un’occasione per costruire i leader di domani, capaci di trasformare le città e il mondo che li circonda”.“Essere in questo progetto per noi significa mettere a frutto l’esperienza di tante famiglie nel considerare i più fragili come energia e contaminazione dal basso per una comunità partecipata, inclusiva e collaborative”, sostiene, rappresentante delle famiglie dell’Associazione IFun impegnata a fianco dei genitori di bambini e ragazzi autistici.