Enel, Cattaneo: dividendo "jumbo" o buyback se non troviamo nulla da comprare

Enel

(Teleborsa) - "e tutte le nostre azioni vanno in questo senso". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 Cattaneo ha parlato di ", aperto all'innovazione per sbloccare ulteriore valore", con "un'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Gruppo, potenziando gli investimenti su asset regolamentati con rendimenti stabili". La focalizzazione sulle attività e aree geografiche core serve a "migliorare la visibilità e la creazione di valore"."Abbiamo la possibilità di comprare qualcosa di grosso al giusto prezzo, migliorando il profilo dei dividendi, oppure se- ha detto - In generale, abbiamo spazio per muoverci in ogni direzione e ottimizzare la remunerazione agli azionisti".Cattaneo ha detto che Enel è "l'unica azienda (del settore, ndr) che può fare una mossa senza distruggere il bilancio.". Ha sottolineato che, al termine del piano, il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA si attesterà a circa 2,5x, mantenendosi pertanto ben al di sotto della media di settore."Questo è il", ha sottolineato.