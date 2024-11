Enel, De Angelis: atteggiamento proattivo in investimenti, accresceranno RAB

Enel

(Teleborsa) - "". Lo ha affermato, CFO di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 Enel prevede che l'incremento degli investimenti nelle Reti porti la Regulated Asset Base (RAB) del Gruppo a circanel 2027 rispetto a circa 43 miliardi di euro stimati nel 2024.De Angelis ha sottolineato che si passa da un capex "Gross" a un "RAB-in", spiegando che "". Ciò fa parte di un atteggiamento "proattivo" in tutte le aree geografiche per promuovere un aggiornamento sostenibile della rete con ritorni "visibili ed equi"."Il contributo delle reti al Gruppo è stato ripristinato con un", ha detto il CFO.Parlando delle rinnovabili, ha detto che nella nuova capacità un cambiamento nel mix tecnologico è attuato per migliorare ulteriormente il profilo di rischio dei rendimenti. De Angelis si è soffermato sul recente, il quale "dimostra il potenziale di". A luglio 2024 Enel ha venduto asset solari, mentre a novembre 2024 ha acquistato asset idroelettrici.