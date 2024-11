Enel, investimenti per 12 miliardi nelle rinnovabili. Pronta per cogliere opportunità brownfield

Enel

(Teleborsa) - Nel Piano 2025-2027 diglisaranno pari a oltre(gli altri 26 miliardi di euro sulle Reti, per investimenti totali lordi pari a circa 43 miliardi di euro). Nellesi prevede di investire circa, con un'allocazione del capitale flessibile e un approccio selettivo volto a massimizzare i rendimenti e ridurre al minimo i rischi, cogliendo anche opportunità brownfield con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la redditività.Si, con un migliorato mix tecnologico che prevede oltre il 70% di eolico onshore e tecnologie programmabili (idroelettrico e batterie), raggiungendo un totale di capacità rinnovabile installata di circa 76 GW nel 2027.Si prevede che la produzione totale di energia rinnovabile del Gruppo aumenterà di oltre il 15% nel periodo di Piano su tutte le geografie, principalmente in Europa e negli Stati Uniti, chedi energia rinnovabile del Gruppo nel 2027.Gli investimenti lordi nelle Rinnovabili, da un punto di vista geografico, saranno allocati: per circa il(di cui circa il 34% in Italia e circa il 31% in Iberia), dove si ritiene che i nuovi quadri normativi supporteranno i piani di decarbonizzazione; per circa il 35% in America Latina e Nord America.Nel Piano 2025-2027 gli investimenti lordi nelsaranno pari a circa 2,7 miliardi di euro, di cui circa l'85% nei Paesi in cui il Gruppo ha una presenza integrata offrendo un portafoglio di soluzioni bundled con energia, prodotti e servizi.Il Gruppo prevede di aumentare la propriadell'elettricità in Italia e Spagna a oltre 19 milioni nel 2027.