IEG: al via in fiera a Rimini IBE Intermobility and Bus Expo (nel segno dell'innovazione)

(Teleborsa) -l’appuntamento biennale di IEG - Italian Exhibition Group con il supporto di AN.BTI Confcommercio e ASSTRA, evento di riferimento per il mondo del trasporto collettivo e delle filiere industriali connesse. Fino a giovedìla manifestazione proporrà all’industry di settore le novità di prodotto con 138 brand espositori su oltre 30.000 mq e un’agenda di eventi arricchita quest’anno da INTERMOBILITY Future Ways,: una tre giorni di eventi, approfondimenti ed esposizioni che con oltre 110 relatori punta i fari sulle sfide della mobilità futura delle persone, sviluppata in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il supporto tecnico dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility.presenti alla cerimonia di apertura presso l’Innovation District, Maurizio Ermeti, presidente Italian Exhibition Group, Edo Ronchi, presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile e Roberta Frisoni, assessore Politiche per la Mobilità e Trasporto Pubblico Locale del Comune di Rimini. Interverranno con un videomessaggio Salvatore Deidda, presidente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni – Camera dei Deputati e Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato invitato anche Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. A seguire, una sessione plenaria di apertura in cui verrà presentato il Rapporto “INTERMOBILITY Future Ways", nuova fonte di dati aggiornati su trasporto pubblico locale, ferrovie, autolinee, taxi, Ncc, sharing mobility, MaaS.A IBE 2024 i leader internazionali della produzione di settore comeche presenterà la propria gamma di veicoli full electric; Irizar, con la gamma coach e Irizar e-mobility; Sitcar Mobility Vehicles, che si presenterà alla community con una struttura rinnovata dopo l’acquisizione da parte del gruppo SIRA Industrie e una gamma elettrica completa e totalmente rinnovata di minibus/scuolabus da mt.5,90 a mt. 8,80. Il segmento coach sarà invece rappresentato da Scania, che porterà la gamma Touring innovata nelle tecnologie di bordo in base alla recente direttiva General Safety Regulation, Volvo Buses e Otokar. Confermata la partecipazione di Isuzu Bus Italia, King Long, e dei carrozzieri Gruppo D’Auria, INDCAR, Fratelli Angellotto Bus e Carind international con le novità di produzione.In collaborazione con ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, IBE accoglieràe scale-up vincitrici selezionate da una qualificata giuria di esperti. Due i premi: il Premio "Start-up Innovativa", riservato alle realtà che si distinguono per progetti altamente innovativi nel campo della mobilità collettiva sostenibile, e il Premio Innovazione "Lorenzo Cagnoni" dedicato alla memoria del presidente di IEG e riservato alle aziende espositrici per i tre progetti più all’avanguardia.