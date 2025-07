Fiera Milano esercita diritto di opzione per organizzare Tuttofood a Rho fino al 2040

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha deliberato favorevolmente in merito a un'operazione con parti correlate con Fiere di Parma (in quanto partecipata da Fiera Milano al 18,5%). L'operazione ha a oggetto l'del contratto sottoscritto tra le parti in data 15 marzo 2023, relativo alla messa a disposizione delle aree espositive per l', che continuerà a svolgersi presso il quartiere espositivo di Rho per ulteriori otto edizioni, dal 2026 al 2040, alle medesime condizioni contrattuali attualmente previste.L'operazione si inserisce nel più ampio disegno strategico di valorizzazione del portafoglio fieristico di Fiera Milano, volto a. In particolare, la conferma della manifestazione "Tuttofood" presso la sede di Rho rappresenta un presidio rilevante per le filiere agroalimentari, settori strategici per l'economia nazionale e per la promozione del Made in Italy, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2024-2027 di Fiera Milano, orientato allo sviluppo di piattaforme fieristiche capaci di generare valore per i sistemi produttivi di riferimento.Ildell'operazione, calcolato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate, è pari a circa