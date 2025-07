Aefi: secondo incontro a Roma per la mostra 'Esporre Innovazione'

(Teleborsa) -. Sono i temi al centro dell’incontro "", promosso da– l’associazione di riferimento del settore a cui aderiscono 60 operatori tra quartieri fieristici e organizzatori - in programmapresso il Salone degli Arazzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy.L’iniziativa è il secondo appuntamento del calendario collaterale alla mostra- in corso a Palazzo Piacentini fino al 30 luglio - realizzata da Aefi insieme a 16 player fieristici associati. L’esposizione, suddivisa in tre sessioni in cui si alternano iracconta come le fiere italiane siano oggi veri e propri motori di innovazione e sviluppo, luoghi in cui si incontrano creatività, tecnologia, cultura d’impresa e visione internazionale, favorendo il progresso scientifico e il suo trasferimento ai processi industriali.L’incontro è organizzato in occasione dell’avvio della terza sessione della mostra che vede protagonisteper sottolineare il contributo essenziale delle manifestazioni fieristiche nella diffusione e promozione dell’innovazione anche in questi ambiti.Ad aprire i lavori, in un confronto tra operatori e istituzioni, gli interventi disegretario generale Aefi, e, dirigente Politica Industriale - Industrie del Made in Italy del Mimit. A seguire, la prima delle due sessioni di lavoro in programma "" con i contributi di, presidente Firenze Fiera SpA,, Digital Marketing & Communication manager Bologna Children’s Book Fair, BolognaFiere SpA, e, presidente Salone Libro Srl. I lavori moderati da, presidente Commissione internazionalizzazione di Aefi, proseguono con la seconda sessione "", con gli interventi di, direttrice generale Riva del Garda Fierecongressi,, ceo M. Seventy,, presidente Nuova Fiera del Levante Srl, e, project manager Futura Expo, Pro Brixia.