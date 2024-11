BCE, Elderson: "Necessario tener conto dei rischi climatici e dei danni alla natura"

(Teleborsa) -e, quindi, eventuali danni per l'economia ", poiché sono loro che elaborano le politiche ambientali", mentre lee le autorità di vigilanza "legati alla natura nel perseguimento dei loro mandati, proprio come fanno con qualsiasi altro fattore di vitale importanza per la stabilità dei prezzi e la sicurezza e la solidità delle banche". E' quanto affermato da, membro del comitato esecutivo e vicepresidente del consiglio di vigilanza della BCE, che segnala come lacompatibilmente con i limiti del suo mandato.Parlando alla decima edizione del, il banchiere ha spiegato che "un ambiente naturale prospero offre numerosi benefici a sostegno del benessere umano e dell’economia globale", ma "l’uso intensivo del territorio, ile altre pressioni umanerapidamente e gravemente le nostre risorse naturali".Questo - afferma Elderson - "rappresenta un" ed una"poiché la nostra economia non può esistere senza la natura". "Uno dei documenti presentati al Forum annuale della BCE sulle banche centrali a Sintra, in Portogallo, nel luglio di quest’anno - ha sottolineato - mostra come laeconomica e allo stesso tempo diminuire la resilienza di tale produzione alle future perdite di biodiversità" anche se "finora, il contributo degli input che la natura fornisce all’economia è raramente misurato direttamente in statistiche come il PIL"., ha ricordato Elderson, aggiungendo "di oltre 4,2 milioni di singole imprese che rappresentano oltre 4,2 trilioni di euro di prestiti" e "valutato la dipendenza delle aziende e delle banche nell’area dell’euro dai vari benefici che l’umanità ottiene dalla natura". "La nostra analisi mostra che lea diversi servizi ecosistemici, sia direttamente che attraverso le loro catene di approvvigionamento". "Abbiamo inoltre scoperto chealle imprese nell’area dell’euro sono concessi ad aziende che dipendono fortemente da almeno un servizio ecosistemico".. Il Financial Stability Board ha recentemente fatto il punto sulle iniziative di vigilanza e regolamentazione tra i suoi membri e ha stabilito che un numero crescente di autorità finanziarie stanno considerando le potenziali implicazioni che i rischi legati alla natura hanno per il settore finanziario.. I consessi internazionali devono garantire che le considerazioni legate alla natura siano pienamente integrate nella regolamentazione e nella supervisione, insieme agli sforzi continui per tenere conto delle considerazioni legate al clima", ha concluso.