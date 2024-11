NHOA Energy fornirà sistemi di accumulo energia alle Baleari

Gruppo NHOA

(Teleborsa) - NHOA Energy, la società del Gruppo NHOA dedicata allo stoccaggio di energia, ha firmato un contratto con Red Eléctrica, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica spagnolo, per la fornitura di sistemi di accumulo di energia per un totale di 140MW e 105MWh.I sistemi, che rappresentano il più grande SATA (Storage as Transmission Asset) dell'Europa meridionale, verranno installati nelle sottostazioni delle isole, al fine di supportare le linee di interconnessione con la terraferma e per massimizzare lo scambio di potenza delle interconnessioni esistenti e future con l'isola di Maiorca, favorendo la decarbonizzazione delle Isole Baleari.Un progetto incluso nella Pianificazione Elettrica Spagnola e anche nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima - PNEIC), che mira ad aumentare la capacità di energia rinnovabile, a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare l'indipendenza energetica, promuovendo al contempo la crescita economica e la sostenibilità."Siamo grati a Red Eléctrica per l'aggiudicazione di questo importante contratto. Il progetto da 140MW è una svolta per l'intera regione e rappresenta la più grande iniziativa di accumulo di batterie per reti intelligenti dell'Unione Europea. Rafforzando l'interconnessione tra le isole e la terraferma, il progetto dimostra come le soluzioni integrate di stoccaggio dell'energia possano essere efficacemente implementate per promuovere la resilienza delle reti nazionali, in ogni zona, specialmente nelle aree critiche. Stiamo assistendo a un cambio di passo nell'adozione dello stoccaggio di energia nei nostri mercati dell'Europa meridionale e siamo ansiosi di svolgere un ruolo centrale nel favorire la transizione energetica di queste regioni", ha commentato Fabrizio Ciaccia, Vice President EMEA di NHOA Energy.