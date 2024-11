Raghuram Rajan e Francine Lacqua premiati con il Bancor 2024 per il connubio tra economia e informazione

(Teleborsa) - È, già Governatore della Reserve Bank of India tra il 2013 e il 2016,, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli, con il patrocinio di, per premiare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza. L’economista indiano è stato insignito del Premio per la qualità della sua produzione scientifica, con particolare riferimento alla suaUna ricerca che è stata suggellata dal suo storico appello a "salvare il capitalismo dai capitalisti". Il monito di Rajan è finalizzato a sollevare una attenta riflessione su come oggi nel mondo ci siano troppi tentativi di elusione delle regole dell’economia di mercato al fine di trarre vantaggi a discapito della libertà economica, dell’impegno individuale e della creazione di benessere diffuso.Da quest’anno il Premio Bancor si arricchisce con unafinalizzata a riconoscereche, attraverso il loro lavoro, hanno inciso in maniera determinante nel dibattito pubblico. La giuria del Premio Bancor ha conferito il premio a, anchor di Bloomberg. Laè composta da alcune delle voci più influenti del mondo dell’informazione e della comunicazione:Direttore Milano Finanza;, Direttore Il Sole 24 Ore;, Editorialista Corriere della Sera;, Direttore Sky Tg 24;Corrispondente Financial Times in Italia;, Responsabile Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability di Banca Ifis."Quest’anno il riconoscimento va ache con la propria opera hanno dato esempio del. In questa fase storica, il richiamo di Raghuram Rajan circa la necessità di resistere alla tentazione protezionistica, allo stesso tempo indicando una possibile agenda per ricomporre lo scacchiere internazionale, riveste un’importanza fondamentale. Il percorso professionale di Francine Lacqua illustra con forza il ruolo centrale che svolge in una società moderna una comunicazione trasparente, precisa e corretta. Con una società divenuta più fluida e un’informazione ormai parcellizzata, la difesa della democrazia si fonda su quei principi che Lacqua testimonia ogni giorno col suo lavoro. Rajan e Lacqua, con la propria azione, hanno mostrato e continuano a mostrare quale debba essere il corretto assetto del connubio tra economia e giornalismo, iscrivendosi a pieno titolo all’interno del solco tracciato da Bancor", dichiara"Abbiamo voluto sostenere l’Associazione Guido Carli nell’istituzione del Premio Bancor fin dalla prima edizione consapevoli - nello spirito originario di Bancor - dell’importanza didel nostro tempo e sulle sfide che abbiamo davanti. Mai come oggi sono richieste soluzioni per garantire un equilibrio macroeconomico e sociale del sistema: figure come Raghuram Rajan e Francine Lacqua, che alimentano e diffondono nuove idee in questa direzione, sono preziose e meritano di essere premiate con questo prestigioso riconoscimento", dichiara