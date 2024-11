Sonova conferma outlook nonostante primo semestre con redditività in calo

Sonova

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di apparecchi acusticiha chiuso la(al 30 settembre 2024) conpari CHF 1.833,2 milioni, un aumento del 5,9% nelle valute locali, trainate da una solida performance delle attività Hearing Instruments e Cochlear Implants.L'è stato influenzato dai costi aggiuntivi pianificati correlati al lancio nell'attività Hearing Instruments nonché dagli elevati costi di lead generation associati a una crescita organica limitata nell'attività Audiological Care. Ha raggiunto CHF 325,2 milioni, un calo del 3,7% nelle valute locali, con un margine del 17,7%. Ihanno influenzato i risultati in franchi svizzeri, determinando un aumento del 4,6% delle vendite e un calo del 7,1% dell'EBITA rettificato.L'ha raggiunto CHF 3,50, in calo del 10,2% nelle valute locali e del 14,7% in franchi svizzeri. L'EPS rettificato è diminuito del 9,6% in valute locali e del 13,9% in franchi svizzeri a CHF 3,74, rispetto a CHF 4,34 nell'anno precedente.Come precedentemente dichiarato, Sonova prevede che la, guidata da prezzi di vendita medi più elevati, costi di lancio significativamente inferiori e iniziative mirate sui costi. Sonova continua quindi ad aspettarsi una crescita delle vendite consolidate del 6-9% e un aumento dell'EBITA rettificato del 7-11% per l'anno finanziario 2024/25, entrambi a tassi di cambio costanti."Abbiamo ottenuto una solida crescita delle vendite nella prima metà dell'anno, nonostante", ha commentatodi Sonova."Una risposta dei clienti estremamente positiva alle nuove piattaforme indica una traiettoria positiva e uno slancio crescente, che fornisce le basi per una crescita sostanziale delle vendite nella seconda metà dell'anno - ha aggiunto - Prevediamo anche un aumento significativo della redditività, guidato da uno slancio delle vendite più forte, prezzi di vendita medi più elevati e costi di lancio in calo.".