Trevi, Kepler Cheuvreux taglia target price e conferma Hold

Van Elle

Palingeo

Keller

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha diminuito aper azione (dai precedenti 0,31 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, confermando la".Gli analisti ricordano che Trevi pubblicherà i risultati del 2024 il 28 marzo. Dopo un primo semestre debole, in cui la divisione Trevi ha segnalato ritardi in alcuni cantieri, prevedono che il gruppo si sia, sulla scia del solido backlog.Pertanto, Keplerdi circa l'1% per i ricavi e del 5% per l'EBITDA rettificato, allineandole al punto medio della guidance (ricavi di 639-665 milioni di euro, EBITDA di 76-82 milioni di euro). Mantiene le stime per il 2025-26, che erano sostanzialmente in linea con il piano aziendale.Gli analisti hanno, in particolare includendo più pure-play nel settore delle fondazioni (, insieme a) e rivedendo la valutazione delle partecipazioni non di controllo.