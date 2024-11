Xiaomi, terzo trimestre sopra le attese ma segmento auto ancora in perdita

(Teleborsa) - Il colosso cinese della tecnologiaha chiuso ildel 2024 con un fatturato totale di 92,5 miliardi di yuan, in aumento del 30,5% anno su anno (superando una stima di consenso LSEG di 91,1 miliardi di yuan)Il fatturato del segmentoha raggiunto 82,8 miliardi di yuan, in aumento del 16,8% anno su anno; il fatturato del segmentoe altre nuove iniziative ha raggiunto 9,7 miliardi di yuan.L'è aumentato del 4,4% anno su anno a 6,3 miliardi di yuan (rispetto a una stima di consenso di 5,92 miliardi di yuan), che includevano 1,5 miliardi di RMB di perdita netta rettificata relativa allo smart EV e altre nuove iniziativeXiaomi ha dichiarato di voler consegnare 130.000quest'anno, alzando le sue previsioni per la terza volta. Tuttavia, il settore automobilistico di Xiaomi continua a operare in perdita. L'unità ha riportato una perdita rettificata di 1,5 miliardi di yuan per il trimestre, con un margine di profitto lordo del 17,1%.