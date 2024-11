Banca Investis, Filippo Mantovani nuovo Head of Strategic Planning

Azimut Holding

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'nel ruolo di, che riporterà direttamente al Chief Operating Officer di Banca Investis Luca Giacobbe.Mantovani vanta una carriera di oltre 20 anni nel settore finanziario, con una forte specializzazione in amministrazione, finanza e controllo in ambienti multinazionali. Finance Director (CFO) di, è stato alla guida di progetti strategici, ottenendo risultati chiave in termini di reporting, ristrutturazioni, guadagni di efficienza, sviluppo, M&A e integrazioni post-acquisizione. Prima di unirsi ad Axactor nel 2018, Mantovani ha ricoperto il ruolo di Director Advisory Services presso, e, prima ancora, ha operato come Deputy CFO per. In precedenza, ha lavorato income Audit & Advisory Manager."Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Filippo nel team di COO. Quest'anno è stato significativo per il Gruppo, segnato da grandi progressi e da una", ha affermato Luca Giacobbe, Chief Operating Officer di Banca Investis.