Emissione di prodotti cartolarizzati in aumento su anno nel 3° trimestre in Europa

(Teleborsa) - Neldel 2024, sono stati emessi in47,8 miliardi di euro di, in calo del 28,1% rispetto al secondo trimestre del 2024 (66,5 miliardi di euro) e in aumento del 21,1% rispetto al terzo trimestre del 2023 (39,5 miliardi di euro). Lo afferma l'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) nell'European Securitisation Data Snapshot per il terzo trimestre.Di questi, sono stati35,4 miliardi di euro, pari al 74,0% del totale, rispetto ai 45,4 miliardi di euro collocati nel secondo trimestre del 2024 (pari al 68,3% di 66,5 miliardi di euro) e ai 25,8 miliardi di euro collocati nel terzo trimestre del 2023 (pari al 65,2% di 39,5 miliardi di euro).Nel terzo trimestre del 2024, i collateralised loan obligation, seguiti da RMBS del Regno Unito e ABS auto tedesche.I CLO paneuropei sono diminuiti da 13,9 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2024 a 10,6 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2024; i RMBS del Regno Unito sono diminuiti da 10,6 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2024 a 5,5 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2024; gli ABS auto tedesche sono diminuiti da 3,2 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2024 a 2,6 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2024.