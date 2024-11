Fed, Barr: monitoriamo attentamente continuo aumento dei tassi di morosità nei prestiti

(Teleborsa) - ". Le banche continuano a segnalare coefficienti di capitale e liquidità superiori ai livelli minimi regolamentari e la qualità degli asset rimane generalmente solida. I prestiti bancari hanno continuato a crescere, sebbene a un ritmo modesto che riflette una domanda in calo e standard di prestito più rigidi rispetto a quelli visti dall'inizio dell'anno scorso". Lo ha affermato, Vice Chair for Supervision della Fed, in audizione presso la Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti."Le- ha spiegato - In particolare, i depositi e le attività liquide nei bilanci delle banche sono rimasti stabili nella prima metà dell'anno. Inoltre, la quota di depositi non assicurati nel sistema ha continuato a diminuire, scendendo a un livello visto l'ultima volta nel 2019"."Sebbene il sistema nel suo complesso sia resiliente, stiamotra alcuni prestiti immobiliari commerciali, come quelli garantiti da uffici, soprattutto nelle grandi città, e, più di recente, quelli garantiti da alloggi multifamiliari - ha detto Barr - Anche i tassi di morosità per alcuni prestiti al consumo sono elevati. In risposta all'aumento delle morosità, le banche hanno aumentato gli accantonamenti per perdite sui prestiti".