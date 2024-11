Il comparto telecomunicazioni in Italia mostra segnali di resistenza (+0,49%), si concentrano gli acquisti su Softlab

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

small-cap

Softlab

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 8.017,4, in crescita dello 0,49% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,41% a 326.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,1%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,33%.