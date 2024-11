Retail media: TRKKN Italia stringe partnership con Everli

(Teleborsa) - Dopo aver annunciato l’ottenimento della certificazione ufficiale di Google ResellerL’approccio - spiega la nota - consiste in un nuovo framework che permette di raccogliere, raffinare e utilizzare i dati di prime parti dei retailer partner di TRKKN, per poter trasformare l’enorme quantità di informazioni in know-how strategico per i brand e in campagne di comunicazione ottimizzate.La prima partnership attivata è conprincipale operatore italiano per la spesa a casa che dispone di un’ampia rete di collaborazioni con più di 60 insegne della GDO in Italia, diffuse in 62 province e permette così ai propri clienti una vasta possibilità di scelta del proprio supermercato preferito.“Il Retail Media è un ambito nel quale la tecnologia può davvero rivoluzionare le strategie dei brand – commentaManaging Director di TRKKN Italia. Attraverso l’integrazione dei dati dei retailer con l’ambiente Google Marketing Platform siamo in grado di raccogliere e organizzare i dati di prima parte in modo sicuro e rispettoso per l’utente, di creare segmentazioni di audience molto avanzate e di costruire modelli predittivi di comportamento sofisticati e performanti. Con Everli abbiamo già ottenuto risultati straordinari e lavoriamo per rendere da una parte i retailer sempre più artefici del proprio business attraverso l’utilizzo dei dati a loro disposizione e dall’altra i brand sempre più in grado di connettere informazioni strategiche per“Everli da anni offre ai Brand spazi sulla propria piattaforma per comunicare in modo efficace e diretto con i loro clienti, sia attuali che potenziali. La partnership con TRKKN rappresenta un passo strategico per completare la nostra offerta di Retail Media, consentendo ai Brand Partner di raggiungere i loro clienti ideali anche al di fuori della piattaforma Everli. Questo approccio permette di coprire ogni fase del funnel di vendita, mantenendo al centro la tutela dei dati dei nostri Retailer Partner e dei consumatori finali. Grazie a questa combinazione unica, Everli si conferma come un player distintivo nel panorama italiano,ha affermato Jonathan Hannestad, CEO di Everli.