XX Forum AIPB: il ruolo centrale del Private Banking per famiglie e PMI

(Teleborsa) -sarà la parola chiave della- Associazione Italiana Private Banking, dal titolo "Il Private Banking per la crescita", che si terrà domani, a Palazzo Mezzanotte a Milano. Interverranno i rappresentanti delle Istituzioni, Borsa Italiana e l’Associazione della Piccola e Media Impresa. Saranno certamente presenti i rappresentati dell’industria finanziaria nella sua articolazione più ampia composta dai rappresentanti del Private Banking e dell’Asset Management, a cui si uniranno Avvocati e Wealth planner internazionali, specialisti in operazioni societarie straordinarie e di M&A."A distanza di vent’anni dalla nascita dell’Associazione, abbiamo deciso di dedicare questo importante momento di confronto annuale ad un tema che riteniamo cruciale per il futuro del nostro Paese e delle tante imprese familiari che hanno saputo creare ed esportare il Made in Italy, generando una ricchezza privata tra le più diffuse e significative al mondo. Una ricchezza tramandata nel tempo dalle famiglie, tanto da essere oggi una risorsa preziosa per la crescita economica del Paese, spiega, Presidente di AIPB,"Grazie ad un modello di servizio che ha conquistato nel tempo la fiducia dei clienti - la soddisfazione verso il servizio private nel 2024 è al suo massimo storico - il Private Banking può guidare gli investitori verso scelte più consapevoli e supportare gli imprenditori nelle loro strategie di crescita, stimolando una nuova fase di sviluppo e benessere per il nostro Paese”, conclude Ragaini.Le famiglie italiane hanno accumulato una livello globale. Il valore delladelle famiglie è, passando dai 1.975 miliardi di euro del 1996 a. Questa ricchezza non solo va, ma deve esseree fatta crescere.Ilè in costante, passando dal 28% negli anni Ottanta all'8,4% nel 2024, livello che resterà invariato anche nel prossimi triennio, mentre inegli ultimi dieci anni e non si sono tradotti in un aumento significativo dei consumi né in un impulso alla crescita economica. La capacità delle famiglie di generare nuova ricchezza è diminuita significativamente, passando dadi 1.746 miliardi di euro tra il 1996 e il 2009 anegli anni successivi. Questi flussi, da soli, difficilmente saranno sufficienti a soddisfare gli obiettivi di vita delle famiglie, rendendoe produttiva anche degli stock di ricchezza esistenti.Negli ultimi vent’anni, laha registrato una crescita media annua nominale dell’1,6%, maha subito una, penalizzata da un’. Gran parte di questa ricchezza è concentrata in(51%), e nella parte finanziaria investibile (che pesa il 30% sul totale della ricchezza) emerge uno(40%) e sul comparto(45%), mentre le azioni rappresentano solo una quota marginale del 10%. Inoltre, le opportunità offerte dai private markets sono state quasi del tutto ignorate, limitando ulteriormente il potenziale di crescita."La crescente aspettativa di vita, unita al crescenteprevisto per i prossimi anni, richiede unche deve servire una vita sempre più lunga e sempre più attiva", ha spiegat Ragaini, aggiungendo "è fondamentalenei portafogli,maggiormente gli investimenti aumentando il peso azionario, a scapito di quello obbligazionario, ed estendere l’orizzonte temporale delle scelte finanziarie".individuanoper stimolare la crescita della ricchezza delle famiglie, con percentuali simili di consenso: la riduzione della quota di(91%), una maggioredegli investimenti (92%) e l'estensione dell'(88%).Ledal Private Banking vantano già una diversificazione dei portafogli nettamente superiore rispetto alle altre famiglie italiane. Ladel portafoglio, contro il 50% delle altre famiglie, mentre gli, rispetto a un modesto 10% degli altri. Tuttavia, la presenza nei private markets rimane marginale. Per l’industria del Private Banking, una priorità chiave ènei prossimi mesi, così da cogliere opportunità non disponibili nei mercati quotati.Ilha chiuso l'anno con una crescita degli asset superiore a quella degli altri canali. Il 2024 vedrà un ulteriore, che raggiungeranno irispetto ai 1.101 miliardi del 2023, un risultato nettamente superiore all’incremento dell’1,3% registrato dagli altri operatori. I principali driver di questa crescita saranno la(58 miliardi) e55 miliardi), seguiti dall’ingresso di nuovi player, che contribuiranno per 28 miliardi.Il Private Banking non si limita alla gestione del patrimonio finanziario privato, ma agisce come u. In particolare, gioca un ruolo cruciale nelverso una crescita sostenibile, migliorandone la capacità di investimento, rafforzandone la governance e garantendone la competitività e la resilienza nel tempo. Non a caso,, che dedicano una parte significativa delle loro interazioni con i Private Banker a discutere temi legati alla gestione e al futuro delle loro aziende."Considerata l’importanza del cliente imprenditore, AIPB ha istituito un Osservatorio sulle PMI per analizzare comportamenti, scelte organizzative e strategiche - spiega, Segretario Generale AIPB - al fine di individuare le migliori modalità di supporto per garantirne continuità e crescita. Dall’analisi sono emersisu cui concentrare l’attenzione tra cui la, le fonti die il".