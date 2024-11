Ambiente, appello dai geologi europei all'Ue: valorizzare scienze geologiche per affrontare sfide del futuro

(Teleborsa) - Si è recentemente concluso un evento di grande rilevanza organizzato dall’(EFG), che ha riunito rappresentanti dellee della comunità professionale delle scienze geologiche. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per allineare, discutere azioni chiave e favorire un dialogo costruttivo sui temi più urgenti del settore.Durante l’evento, l’ha illustrato il proprio, un documento strategico volto a rafforzare la competitività europea attraverso l’apporto delle. Il Manifesto ha ricevuto grande attenzione, evidenziando l’impegno della comunità geologica nell’affrontare sfide globali quali il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse e la transizione energetica. L’iniziativa ha visto la partecipazione di Presidenti e Direttori Esecutivi di 27 Associazioni Nazionali di Geoscienze, nonché di delegati provenienti da importanti partnership internazionali, sottolineando il valore globale dell’evento.Durante il, i partecipanti hanno analizzato l’intersezione tra scienze geologiche, azione climatica e prevenzione dei rischi naturali. Le discussioni si sono concentrate sulle politiche dell’UE in corso, mettendo in luce il ruolo cruciale delle geoscienze nella gestione del territorio, nella conservazione del suolo e nella prevenzione degli impatti ambientali.Ilha esplorato il contributo delle scienze geologiche alla sicurezza delle risorse e alla crescita economica europea, con un focus sui Materiali Critici. I partecipanti hanno condiviso esperienze e proposte per rafforzare le politiche europee e promuovere soluzioni innovative nel contesto energetico e industriale. Grazie alle partnership globali dell’EFG, l’incontro non si è limitato a fornire un quadro europeo, ma ha contribuito a definire unaper il futuro delle scienze geologiche."La transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico rappresentano sfide epocali per l’Europa, ma devono essere affrontate con pragmatismo e una visione chiara, che metta al centro la competitività industriale, la sicurezza energetica e l’interesse dei cittadini europei – ha dichiarato l'onorevole–. Le politiche attuali, tra cui il Green Deal europeo, rischiano di trasformarsi in un freno per l’industria e l’impresa del nostro continente, a causa di approcci ideologici che non tengono conto delle conseguenze sociali, economiche e geopolitiche. L'Europa è infatti drammaticamente dipendente da Paesi terzi, come la Cina, per l'approvvigionamento di materie prime critiche indispensabili per tecnologie chiave della transizione energetica, come batterie elettriche e pannelli solari. Serve un cambio di rotta"."Il punto cruciale di questo evento è il ruolo fondamentale dei geologi in Europa. I geologi sono il punto di partenza dell'intero processo nella supply chain nelle materie prime. Sono il punto di partenza della pianificazione territoriale. Dobbiamo investire nella geologia sin dall'inizio. Investire nella geologia offre un ritorno fino a 1000 volte drll'inveatimento. Prioritizzando la geologia, possiamo migliorare la nostra competitività e benessere", ha sottolineato, Presidente della Federazione Europea dei Geologi."Perché stiamo facendo questo manifesto? Come ha detto Draghi, l'Europa deve rafforzare la sua strategia. Possiamo offrire una cooperazione rapida, soprattutto nella presa di decisioni e garantiamo i più alti standard professionali. Per quanto riguarda l'energia geotermica, è necessario un maggiore investimento nell'innovazione per raggiungere i nostri obiettivi. La geotermia è un candidato principale per diversificare l'approvvigionamento energetico. Entro il 2050, dovrebbe coprire più del 35% delle forniture di riscaldamento dell'Europa", ha aggiunto- Coordinator EFG PE Geothermal."Non sono un negazionista del cambiamento climatico, sta accadendo. Senza i combustibili fossili, affronteremo sfide ancora più grandi in futuro. In Europa, i geologi non lavorano nel settore del petrolio perché non abbiamo riserve di combustibili fossili. Il Green Deal riguarda il nostro passaggio alla decarbonizzazione – ha dichiarato l'Eurodeputato–. Sebbene dobbiamo importare materie prime, dobbiamo anche costruire le nostre catene di approvvigionamento. Il mio messaggio è che siamo impegnati nella transizione verde, ma dobbiamo passare dai modelli basati sui combustibili fossili a quelli basati sulle energie rinnovabili. Possiamo costruire una nuova economia sostenibile in Europa, dato che già possediamo gli standard più elevati al mondo per questo settore. Tuttavia, non stiamo andando abbastanza velocemente, dobbiamo accelerare. Dobbiamo proteggere la NATO e coinvolgere le comunità locali nel processo"."Vogliamo essere nel cuore delle istituzioni – ha affermato, membro del Consiglio nazionale Geologi –. Dobbiamo capire come possiamo servire al meglio la società, essere qui oggi significa che stiamo andando nella giusta direzione. Il cambiamento principale che dobbiamo fare è creare nuove opportunità di lavoro per coloro che perderanno il loro impiego durante la transizione verde. Offriamo il nostro contributo, ma vorremmo essere ascoltati di più. Come padre di due figli, sono preoccupato: cosa possiamo dire loro riguardo al futuro? Temiamo che la nostra stupidità possa essere ciò che finirà per chiudere il gioco per noi".