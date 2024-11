BCE, Holzmann: prematuro rimuovere impegno a mantenere politica restrittiva

(Teleborsa) -, dati i rischi di inflazione persistenti. Lo sostiene, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Bloomberg."Non è ancora garantito che l'inflazione raggiungerà in modo sostenibile il 2% e, finché ci saranno rischi in tal senso, non dobbiamo abbassare la guardia - ha affermato - Rimuovere il nostro impegno a mantenere la politica restrittiva quanto necessarioa questo punto sarebbe prematuro"."Gli avvertimenti che l'inflazione rischia di non raggiungere il nostro obiettivo non sono giustificati - ha detto - Le, alcuni degli ultimi accordi salariali non sono ancora in linea con il nostro obiettivo e la geopolitica pone ulteriori rischi"."Undalla prospettiva odierna - ha evidenziato - Holzmann - Ma non è ancora un affare fatto".