Deere prevede un calo dell'utile maggiore delle attese nel 2025

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato undi 1,245 miliardi di dollari per ilterminato il 27 ottobre 2024, ovvero 4,55 dollari ad azione, rispetto all'utile netto di 2,369 miliardi di dollari, ovvero 8,26 dollari ad azione, per il trimestre terminato il 29 ottobre 2023.Per l', l'utile netto attribuibile è stato di 7,100 miliardi di dollari, ovvero 25,62 dollari ad azione, rispetto ai 10,166 miliardi di dollari, ovvero 34,63 dollari ad azione, dell'anno fiscale 2023.Lea livello mondiale sono diminuiti del 28 percento, a 11,143 miliardi di dollari, per il quarto trimestre, e sono diminuiti del 16 percento, a 51,716 miliardi di dollari, per l'intero anno. Le vendite nette sono state di 9,275 miliardi di dollari per il trimestre e 44,759 miliardi di dollari per l'anno, rispetto ai 13,801 miliardi di dollari e 55,565 miliardi di dollari, rispettivamente."In mezzo alle significative sfide del mercato di quest'anno, abbiamo proattivamente adattato le nostre operazioni aziendali per allinearle meglio all'ambiente attuale - ha affermato il- Insieme ai miglioramenti strutturali apportati negli ultimi anni, questi adeguamenti ci consentono di servire i nostri clienti in modo più efficace e di ottenere risultati solidi durante il ciclo aziendale"L'utile netto attribuibile per l'in un intervallo compreso tra 5,0 e 5,5 miliardi di dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 5,93 miliardi di dollari, secondo dati compilati da LSEG)."Mentrenei nostri mercati, rimaniamo impegnati a effettuare investimenti significativi nel nostro futuro, approfondendo al contempo i nostri rapporti con i clienti", ha continuato May.