Fondazione CR Firenze, risorse per territori salgono a 47,5 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - Le risorse diper i territori della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e di Grosseto salgono a: 7,5 milioni in più rispetto all'anno precedente e 10 milioni di euro in più rispetto alle previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2024-2027. Lo ha annunciato ildurante l'evento di presentazione del Documento Previsionale Annuale 2025."La scelta di aumentare il nostro impegno a favore e al fianco del territorio ha un preciso obiettivo - afferma il Presidente Bocca - quello di. Una sfida che vogliamo affrontare insieme alle realtà operanti con progetti e iniziative che condividono le nostre istanze. Questa vuole essere anche una risposta forte alle criticità socioeconomiche che fanno sentire i loro effetti soprattutto sulle fasce di popolazione più vulnerabili le quali rimangono una delle nostre priorità".Il Documento Previsionale Annuale contiene le attività previste per il 2025. Un'importanteaffronta il tema dell'integrazione con un progetto intersettoriale inedito, "", che prevede lo sviluppo di un percorso di rigenerazione umana e urbana in chiave solidale e partecipativa che dovrà interessare un quartiere cittadino da individuare in pieno accordo col Comune di Firenze.Nel 2025 verranno lanciati, inoltre,che andranno a sollecitare le realtà del territorio per la presentazione di progetti che rispondano alle missioni della Fondazione (la Fondazione per le persone, la Fondazione per la cultura, la Fondazione per l'innovazione e la ricerca, La Fondazione per lo sviluppo del territorio). Si rinnovano gli storici bandi a favore delle associazioni che si occupano di solidarietà: welfare, disabilità, donne e minori; e ancora nel settore dedicato all'arte e alla cultura i bandi: Spettacolo dal vivo, Arti Visive, Attività Culturali.Altro tema importante sono gli, ovvero appartamenti a canone calmierato per soggetti fragili, e allo student housing. Al momento l'investimento di Fondazione CR Firenze nel Fondo Housing Toscano di 11,7 milioni di euro ha generato un totale di 423 nuovi alloggi, circa 1 milione all'anno di risparmio sugli affitti di mercato. Tra le prossime iniziative di social housing rientra il possibile intervento nella ex caserma Lupi di Toscana che potrebbe dar vita a 300 appartamenti. Per quanto riguarda il mercato della locazione destinata agli studenti, Fondazione CR Firenze intende incidere sul problema dell'emergenza abitativa dovuta all'assenza di una disponibilità di posti letto a tariffa calmierata per i fuori sede con nuovi importanti investimenti. La Fondazione si è impegnata a investire cinque milioni di euro nel fondo iGeneration che ha in progetto la realizzazione di una struttura nell'attuale Monna Tessa.