FOPE, nel 2024 crescita a doppia cifra dei ricavi

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2024 connetti pari a Euro 73,4 milioni, in crescita del 10% (pari a Euro 6,7 milioni) rispetto a Euro 66,8 milioni nel 2023.L’ EBITDA si attesta a Euro 14,8 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 17,0 milioni nel 2023. Significativo il mantenimento dell’EBITDA margin che si attesta al 20,2% nonostante l’incremento dei costi correlati a un impegno di carattere straordinario per il recupero dell’efficienza produttiva e al consolidamento della struttura con acquisizione di risorse qualificate per i reparti produttivi e di supporto delle filiali.L’è pari a Euro 12,1 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 14,7 milioni nel 2023. L’EBIT margin si attesta al 16,5% rispetto al 22,0% dell’esercizio 2023 anche per effetto dell’incremento della quota di ammortamento degli investimenti tecnologici e di natura commerciale (Euro 2,7 milioni rispetto a Euro 2,3 milioni nel 2023).L’si attesta a Euro 8,4 milioni, rispetto a Euro 10,1 milioni nel 2023, dopo imposte per Euro 3,1 milioni (Euro 3,7 milioni nel 2023).Laè cash positive per Euro 3,3 milioni, in miglioramento rispetto alla Posizione Finanziaria Netta a break even al 2023Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile d’esercizio della capogruppo FOPE S.p.A., pari a Euro 8.059.842: Euro 3.470.175 a riserva straordinaria; Euro 4.589.667 a dividendo mediante distribuzione di unper azione alle n. 5.399.608 azioni ordinarie in circolazione.A fronte del dividendo ordinario che verrà posto in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 - data stacco cedola n. 8 il giorno 5 maggio 2025 e record date il 6 maggio 2025 - il dividend yield risulta pari al 2,78%1, mentre il payout ratio risulta pari al 56,94%.Sulla base delle previsioni elaborate dalla Società per l’esercizio 2025, FOPE "stima una crescita del volume delle vendite e un risultato economico positivo. I risultati ottenuti nei primi mesi del 2025 confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative".