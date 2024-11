IGD prevede investimenti per 50 milioni al 2027, titolo in rally

IGD

FTSE Italia Star

società attiva nel settore dell’immobiliare commerciale retail

IGD

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,70%.Il consiglio di amministrazione del gruppo immobiliare di grande distribuzione, ha approvato ilche prevede, finalizzati a incrementare l'attrattività del portafoglio degli immobili e ridurne l'impatto ambientale. In particolare, il gruppo prevede investimenti per: 16 milioni di euro destinati a supportare la trasformazione dei centri commerciali in ecosistemi innovativi, con investimenti in tecnologia e digitalizzazione sfruttando anche la massima flessibilità nella gestione degli spazi; 11 milioni di euro per investimenti e interventi ESG per favorire la transizione energetica. Il target primario al 2027 è la riduzione delle emissioni di CO2; circa 23 milioni di euro relativi a interventi di manutenzione straordinaria volti ad allungare il ciclo di vita degli asset e la loro resilienza.La società punta anche a ricavi netti da attività locativa a perimetro omogeneo (al 2027) in crescita di circa il 16%, rispetto al dato atteso a fine 2024; un margine operativo lordo relativo alla gestione caratteristica di circa 98 milioni.Nell'arco del piano sono previsteper circa 100 milioni di euro interamente finalizzate a ridurre la leva finanziaria del Gruppo."Presentiamo oggi il piano industriale 2025-2027 che muove da una solida base di primi miglioramenti sul fronte della gestione operativa e di diverse azioni concrete già messe in campo, a cui il cambio di governance e gli adeguamenti organizzativi che ne sono seguiti hanno contribuito. Anche le attività di ottimizzazione della struttura finanziaria sono ormai ben avviate e", affermaLa trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento dellasubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,145 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,195. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,12.