iVision Tech convoca assemblea per introdurre maggiorazione del diritto di voto

iVision Tech

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, hadei soci per l'11 dicembre 2024 in prima convocazione (e, occorrendo, per il 12 dicembre 2024 in seconda convocazione) al fine diLa maggiorazione del diritto di voto è riconosciuta agli azionisti della società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dallarelativa all'assemblea straordinaria (2 dicembre 2024).Più in particolare, il CdA ritiene che l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto risponda agli interessi della società, in quanto in grado di garantire: (i) stabilità dell'azionariato e long-term commitment degli azionisti che beneficeranno della maggiorazione, così da consentire un incremento durevole del valore delle azioni e supporto nella realizzazione dei progetti strategici destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale medio-lungo; (ii) maggiore flessibilità del capitale sociale pere di proseguire con il suo progetto di crescita anche per linee esterne.Il CdA ha determinato in 1,75 euro il valore unitario di liquidazione delle azioni della società ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. L'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata all'avveramento della seguente condizione sospensiva: l'a carico della società e in favore degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non sia superiore a