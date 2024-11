La società svedese delle batterie Northvolt fa ricorso al Chapter 11

(Teleborsa) -, società svedese attiva nella produzione di batterie, ha presentato. Il ricorso al Chapter 11 aiuterà Northvolt a ristrutturare il proprio debito, ridimensionare opportunamente l'attività in base alle attuali esigenze dei clienti e garantire una base sostenibile per la continuazione delle operazioni, si legge in una nota.Northvoltcome al solito durante la riorganizzazione, in modo simile ad altre aziende internazionali che hanno utilizzato il Chapter 11 per riorganizzare i propri obblighi finanziari. L'azienda continuerà a effettuare consegne ai clienti, adempiendo nel contempo agli obblighi verso i fornitori essenziali e al pagamento degli stipendi ai dipendenti. Il processo di ristrutturazione del Chapter 11 negli Stati Uniti èo di amministrazione controllata in Svezia o in molti altri paesi, viene sottolineato.Questo processo consentirà a Northvolt di accedere a nuove fonti di finanziamento, tra cui circa 145 milioni di dollari in garanzie in contanti. Inoltre,i di Northvolt si è impegnato a fornireper supportare le attività commerciali di Northvolt sotto forma di debtor-in-possession (DIP) financing, che è un tipo di finanziamento specializzato per le aziende che si stanno ristrutturando attraverso un Chapter 11.Northvolt Ett, ladell'azienda a Skelleftea, Svezia, e Northvolt Labs a Vasteras, Svezia, rimarrannomentre Northvolt aumenta la produzione per soddisfare gli impegni con i propri clienti. Northvolt Germania e Northvolt Nord America, sussidiarie di Northvolt con progetti in Germania e Canada, sono finanziate separatamente e continueranno a operare come al solito al di fuori del processo del Chapter 11 come parti chiave del posizionamento strategico di Northvolt."Questo passo decisivo consentirà a Northvolt di continuare la sua missione di stabilire una base industriale europea per la produzione di batterie - ha detto- Nonostante le, questa azione per rafforzare la nostra struttura di capitale ci consentirà di catturare la continua domanda di mercato per l'elettrificazione dei veicoli. Siamo inoltre soddisfatti del forte supporto che abbiamo ricevuto dai nostri attuali finanziatori e dai nostri clienti"."Come parte del processo di ristrutturazione, che si prevede verrà completato nel primo trimestre del 2025, Northvolt valuterà le proposte per nuovi investimenti di denaro - ha aggiunto - Questo processo includerà impegni con, nonché con finanziatori, azionisti e clienti esistenti".