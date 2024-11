Prysmian, collocato bond dual-tranche da 1,5 miliardi di euro. Ordini 5 volte l'offerta

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha collocato con successo un. L'emissione consiste in una tranche di 850 milioni di euro con durata di quattro anni con scadenza 28 novembre 2028, cedola annuale fissa pari a 3,625% ed un prezzo di emissione pari a 99,817 ed una seconda tranche di 650 milioni di euro di durata di sette anni con scadenza al 28 novembre 2031, cedola annuale fissa pari a 3,875% ed un prezzo di emissione pari a 99,459.Si tratta della prima emissione nell'ambito del nuovo Programma EMTN di Prysmian ed è indirizzata a investitori istruzionali. Prysmian utilizzerà i proventi netti della transazione per rimborsare il finanziamento ponte sostenuto"Siamo molto contenti della grande accoglienza da parte del mercato degli investitori di debito, con, a conferma dell'elevato merito di credito del Gruppo - ha commentato il- Questa transazione è la prima effettuata da Prysmian con rating investment grade e sarà un importante punto di riferimento per il futuro. Le due tranche a quattro e sette anni consolidano ulteriormente la struttura finanziaria della società".Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato dellahanno agito come. Banca Akros,e Rabobank sono