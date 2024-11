USA, FCC avvia prima revisione delle norme sulle licenze per cavi sottomarini dal 2001

(Teleborsa) - La Federal Communications Commission (FCC) degliha votato oggi perche trasmettono informazioni tra continenti. Dall'ultima revisione dell'agenzia nel 2001, la tecnologia, l'economia e gli ambienti di sicurezza nazionale che circondano questi sistemi sono cambiati notevolmente, fa notare la FCC.Ci sonoe, a dicembre 2022, i titolari di licenza di atterraggio dei cavi hanno segnalato oltre 5,3 milioni di Gbps di capacità disponibile e 6,8 milioni di Gbps di capacità pianificata per il 2024.Il procedimento cercherà di semplificare il processo di revisione dell'agenzia. Propone un requisito di rendicontazione periodica triennale per le licenze di "cable landing" e, in alternativa, chiede commenti sulla riduzione dell'attuale durata della licenza di 25 anni (o in combinazione con la rendicontazione periodica).La decisione odierna prosegue inoltre i recenti sforzi della FCC per. La Commissione ha proposto nuove regole che richiederebbero, per la prima volta, alle aziende con autorizzazioni di telecomunicazioni internazionali di presentare domande di rinnovo alla FCC.