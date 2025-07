Gas, Parlamento UE approva norme per maggiore flessibilità su stoccaggio

(Teleborsa) - Ilha, contrastare la speculazione e ridurre i prezzi. La legislazione, già concordata tra Parlamento e Consiglio, e approvata dall'Aula con 542 voti favorevoli, 109 contrari e 30 astensioni, proroga fino al 31 dicembre 2027 il sistema di stoccaggio istituito dall'UE nel 2022, che altrimenti sarebbe scaduto a fine 2025. L'obiettivo è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in vista dell'inverno.Parlamento e Consiglio hanno inoltre introdotto modifiche per allentare la pressione sul mercato, poiché lesull'attuale obbligo di riempimento del 90% entro il 1° novembre. Gli impianti di stoccaggio forniscono circa il 30% del gas consumato nell'UE durante l'inverno.Le nuove norme consentiranno agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo del 90% di riempimento in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre. Una volta raggiunto il 90%,fino al 1° dicembre.In caso di difficili condizioni di mercato - ad esempio, segnali di speculazione che ostacolano un riempimento efficiente in termini di costi - gli Stati membri. La Commissione potrà inoltre proporre di aumentare tale deroga di ulteriori cinque punti percentuali, per una stagione di riempimento, qualora le condizioni di mercato sfavorevoli dovessero persistere.L'autorità competente per il monitoraggio del riempimento degli stoccaggi in ciascuno Stato membro dovrà, in linea con le proposte della Commissione europea del 17 giugno. Ciò consentirà di verificare se e in quale misura il gas russo venga ancora stoccato nell'UE.La leggeprima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e della sua entrata in vigore.