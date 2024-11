Visibilia Editore avvia aumento di capitale in opzione. Non escluso delisting

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha comunicato che l'ha approvato il calendario dell'sociale a pagamento, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 25 luglio 2024.La Tranche in Opzione si inserisceche contempla un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 6.188.470,77 euro, da imputarsi integralmente a capitale sociale, in due tranches, a parità di condizioni economiche.La Tranche in Opzione prevede l'emissione di massime 168.847.077 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti (con esclusione di Athena Pubblicità) aventi diritto nel rapporto di 21 Nuove Azioni ogni 1 azione Visibilia Editore posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 0,01 euro per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi integralmente a capitale sociale, per unIldi validità dell'Offerta in Opzione decorre dal 25 novembre 2024 al 9 dicembre 2024, estremi inclusi. Considerato che le azioni ordinarie Visibilia Editore sono attualmente sospese dalle negoziazioni,sull'Euronext Growth Milan successivamente al termine del Periodo di Opzione.Non è previsto alcunA seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, sulla base dei risultati della Tranche in Opzione (che non è destinata ad Athena Pubblicità), Athena Pubblicità potrebbe detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale. Non si può escludere che successivamente al completamento dell'Aumento di Capitale, l'dall'Euronext Growth Milan delle Azioni; in tal caso, gli azionisti si troverebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede di negoziazione, con conseguente difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento. Inoltre,alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, con la conseguenza che i portatori delle stesse non potrebbero liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul mercato.