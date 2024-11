Brescia punta sulla mobilità sostenibile con l’arte di Joys

(Teleborsa) - Laè una priorità condivisa per migliorare la qualità di vita dei cittadini e per salvaguardare il nostro pianeta, e figura tra gli obiettivi dell’Agenda 2030., la società del Comune di Brescia nata il 28 dicembre 2001 dalla scissione di ASM Brescia SpA per realizzare e gestire gli spostamenti di 200 mila persone, sta facendo molto per migliorare la vivibilità del territorio, ridurre la congestione stradale e. Come emerge dal, infatti, continua a rafforzare il proprio impegno verso unabasata su una strategia integrata che spazia dall'innovazione tecnologica alla tutela ambientale, e rappresenta un driver fondamentale per il futuro della città e del territorio circostante.Le azioni messe in campo dal gruppo Brescia Mobilità si allineano di fatto aglidelle Nazioni Unite e vanno tutte in un’unica direzione: adottare cioèIniziative comeche integra autobus, metropolitana e bike sharing - mirano ad esempio a ridurre l’uso di veicoli privati, diminuendo così le emissioni e migliorando la qualità dell’aria. Non solo:nel rivoluzionare la mobilità urbana con, figura di spicco della scena urban internazionale. Il museo d'arte urbana a cielo aperto di Brescia continua ad arricchirsi, trasformando lo storico deposito Metro in un centro pulsante di arte contemporanea per realizzare il, dopo gli interventi di Luca Font e Demsky. Con il progetto, Joys regala dunque alla città un'opera che si sviluppa su due binari: unche diventa una vera e propria tela in corsa e unsu uno degli edifici principali del deposito di Via Magnolini 3."YARDA" prende forma contemporaneamente sia sul treno della metro, decorato esternamente per, sia sulla facciata del deposito, arricchita da tonalità di verde che si fondono con l'architettura circostante.Si tratta di un nuovo intervento artistico che prosegue ilavviato durante l'anno di Brescia Bergamo Capitale della Cultura, integrando l'arte nel paesaggio urbano e offrendo ai cittadini una prospettiva nuova e "in movimento" dei linguaggi artistici contemporanei. Lanciata nel 2023 per celebrare i dieci anni della metropolitana e l'anno di, l'idea di un museo d'arte urbana a cielo aperto di Brescia è nata con l'operadi Luca Font, inaugurata ad aprile: in quell’occasione l’artista ha trasformato il deposito della metro in una superficie murale di 400 mq e ha decorato i vagoni, convertendoli in un treno d'arte che racconta la mobilità e la sostenibilità attraverso geometrie minimaliste e colori vivaci. Nel mese di giugno 2023,ha creato, un'esplosione di colori e forme digitali ispirate ai videogiochi arcade, portando un'estetica innovativa ad uno degli edifici del deposito. Entrambi i progetti hanno reso laaccessibile a tutti, ora ancor più ricca e colorata con YARDA, creandoe un dialogo continuo tra innovazione artistica e spazio urbano.Lo scopo di iniziative come questa è incrementare l'uso dei mezzi pubblici con lo scopo, anche, di ridurre l'inquinamento: un’auto di media taglia, infatti, emette 168 grammi di CO2 per ogni chilometro (è il secondo mezzo più inquinante), mentre viaggiare in metro produce solo 20 g/km di CO2. L’arte di Joys, con il sostegno di Metro Brescia (che è entrata a far parte del gruppo Brescia Mobilità nel 2013), si mette al servizio della comunità per incentivare i cittadini a spostarsi con mezzi più sostenibili circondati dalle sue inconfondibili geometrie colorate. "Il progetto di Metro Brescia – ha dichiarato – mi ha ispirato sin dal principio. L'opportunità di realizzare un intervento pittorico su larga scala all'interno del deposito e, allo stesso tempo,è per me una soddisfazione enorme. Questo treno, che porta il mio segno stilistico combinato con una tecnica grafica digitale moderna, viaggia insieme al pubblico, diventando un'opera in movimento, fruibile da tutti".