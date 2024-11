Cofle prosegue con reshoring produzioni da Turchia e investimenti in India

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, staper prodotti speciali e a bassi volumi. Come era stato annunciato in occasione dei risultati semestrali, punta a migliorare l'efficienza operativa grazie a un efficientamento dei costi produttivi e logistici stimabile in 1,5 milioni d euro.Con lo spostamento delle produzioni in Italia in particolare, Cofle punta a incrementare la produttività eliminando le inefficienze, diminuire i costi logistici egrazie alla maggiore vicinanza tra progettazione, produzione e clienti.Cofle sta proseguendo con il potenziamento della controllataper accelerare il processo di reshoring. Grazie agli investimenti mirati e all'ottimizzazione della capacità produttiva, l'azienda sarà in grado, a regime nel 2025, di. Inoltre, Cofle Taylor India sta ulteriormente sviluppando la divisione OE ampliando la gamma dei prodotti offerti ai principali players del mercato comprendendo nel proprio portfolio i controll system meccanici ed elettronici, rafforzando così la propria presenza sul dinamico mercato agritech indiano.Parallelamente, Cofle ha intrapreso una serie di azioni per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi del Gruppo con attività di"Le azioni intraprese con il reshoring testimoniano la nostra capacità di evolverci e adattarci alle sfide di un mercato globale in continua trasformazione - ha commentato l'- Con queste scelte, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra competitività, mantenendo sempre il focus sull'innovazione e sull'ottimizzazione delle risorse".