Ottobre 2024: mercato veicoli trainati in calo del 6%, flessione cumulata del 14%

(Teleborsa) - Ilsuperiori a 3,5 tonnellate registra ilcon un decremento del 6% rispetto allo stesso mese del 2023 (1.200 unità contro 1.276). Nei primi dieci mesi dell’anno, il settore ha subito un, con una perdita di 1.854 veicoli immatricolati rispetto allo stesso periodo del 2023., commenta così il momento critico per il comparto dei veicoli trainati: "L’e il forte calo delle immatricolazioni nel 2024 non fa che aggravare la situazione. Crediamo che sia giunta l’ora per il Governo di adottare politiche concrete e tempestive per evitare di rimanere indietro rispetto agli altri Paesi europei e garantire la competitività del settore. In primis, prevedendo, come ad esempio limitazioni alla portata e alle categorie di merci trasportabili in funzione dell’anzianità dei mezzi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento ambientale"."Al tempo stesso, auspichiamo l’introduzione di incentivi strutturati che permettano di rinnovare il parco mezzi con maggiore frequenza. Ad oggi,e non dispongono delle risorse necessarie per adeguarsi alle normative di sostenibilità. È essenziale che gli incentivi vengano finanziati in modo prevedibile, consentendo alle aziende di pianificare i propri investimenti a lungo termine, senza essere costrette ad adattarsi a misure intermittenti che generano disagi e incertezze"."Infine, per rilanciare il mercato e svecchiare le flotte, riteniamo improrogabile l’alle disposizioni europee sulla lunghezza dei veicoli, consentendo la circolazione di complessi veicolari fino a 18,75 metri. Questa misura, già anticipata oltre dieci anni fa con unresta incompleta a causa della mancata revisione del Regolamento esecutivo del Codice della Strada. Tale intervento, oltre a permettere l’immatricolazione di veicoli innovativi e altamente tecnologici, migliorerebbe la competitività delle aziende italiane senza aumentare il peso dei veicoli", conclude Mastagni.