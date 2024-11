PNRR, Meloni: Comuni avranno ruolo cruciale nella fase due di applicazione

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha rivendicato il ruolo del governo nel cancellare il. "Abbiamo affrontato la questione della responsabilità degli amministratori locali per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma. Abbiamo fatto nostra una storica battaglia dell'Anci e approvato un pacchetto di norme che garantisce regole certe a chi vuole fare il suo lavoro", ha affermato Meloni in videocollegamento l'assemblea dell'in corso a Torino."C'è chi ha sostenuto la necessità di un intervento del genere e poi, diciamo così, ha cambiato idea. Ma io penso che fosse una cosa giusta. La rivendico, perché serve ad assicurarea chiunque intenda operare nella, senza rischiare lunghi e disonorevoli processi per le persone perbene", ha aggiunto."L'Anci troverà nel governo sempre un interlocutore attento”, ha assicurato la presidente del Consiglio, sottolineando che "iavranno un ruolo cruciale nella fase due dell'applicazione delche è una fase fondamentale, forse la più importante di tutte, nella quale non possiamo permetterci errori e ritardi. Anche per questo abbiamo istituito unaper mettere tutti i soggetti coinvolti attorno allo stesso tavolo, per risolvere subito i problemi".