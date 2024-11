Europa, outlook Morningstar DBRS: nel 2025 bene data center, male auto e farmaceutico

(Teleborsa) - Sebbene ci sia stata una certa ripresa dopo la pandemia di COVID-19 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, èe ciò non sarà aiutato dalle barriere commerciali previste dalla prossima amministrazione Trump negli Stati Uniti. Lo si legge nel "2025 Credit Outlook Europe" di"È molto difficile prevedere chi sarà colpito e in che modo, ma ci sarà sicuramente une ci aspettiamo anche maggiori complicazioni nelle catene di fornitura per prodotti chimici e petrolio e gas", ha affermato Anke Rindermann, Managing Director, European Corporate Ratings presso Morningstar DBRS.Secondo l'agenzia di rating, laper le prospettive aziendali europee. Il paese è un fornitore chiave per la transizione energetica e c'è incertezza sulla sua potenziale invasione di Taiwan, che potrebbe causare una recessione globale e influenzare le industrie aziendali in un modo mai visto prima.I settori che affrontano sfide in Europa includono l', poiché le aziende di alto profilo stanno valutando la chiusura di stabilimenti in Europa mentre l'adozione di veicoli elettrici (EV) perde slancio. I profitti del settore automobilistico sono destinati a continuare con un, ma Morningstar DBRS sottolinea che questo calo è dai massimi record del 2023, quando le vendite di veicoli nuovi sono tornate ai livelli pre-pandemia e i produttori di apparecchiature originali hanno registrato profitti record. Pertanto, non ci si aspetta un impatto negativo sui rating creditizi, nonostante le situazioni specifiche delle aziende.Anche il, nonostante un leggero aumento dell'attività quest'anno. Il report ha evidenziato tre tendenze strutturali che rappresenteranno ostacoli nel 2025: (1) una maggiore pressione da parte della regolamentazione; (2) un minor numero di grandi acquisizioni da parte di grandi aziende tecnologiche e farmaceutiche, poiché queste industrie sono focalizzate sullo sviluppo della propria tecnologia; e (3) le preferenze degli investitori per investimenti più mirati anziché per grandi conglomerati.Detto questo, le condizioni di mercato sono state difficili per le piccole imprese. Lo. "Per ogni azienda in cui abbiamo migliorato il rating, ce ne sono 3,4 che abbiamo declassato", ha affermato Cristina Ramirez, Vice President, Sector Lead, Private Credit presso Morningstar DBRS. Ha sottolineato che molte aziende più piccole non riescono a ottenere finanziamenti dalle banche e il middle-market offre una maggiore flessibilità per gli investitori con una visione a lungo termine.La visione di Morningstar DBRS in Europa è tuttavia sfumata e la situazione si sta evolvendo in modi diversi nel continente. "I paesi dell'Europa meridionale sono stati precedentemente etichettati come i figli problematici delle economie europee - ha affermato Rindermann - ma non credo che ciò sia più vero;".Un settore conè quello dei. Fino a poco tempo fa, i data center erano in gran parte finanziati dalle banche, ma c'è stato un aumento delle transazioni nei mercati dei capitali più ampi. Mirco Iacobucci, Senior Vice President, Sector Lead, European Commercial Real Estate Ratings presso Morningstar DBRS, ha sottolineato che i mercati dei capitali sono ora più simili a una necessità nel finanziamento dei data center: "Al momento, non credo che ci sia scelta: c'è una domanda così grande che le banche da sole non riescono a far fronte ai volumi e ai costi significativi associati allo sviluppo di nuovi data center".