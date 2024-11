Planetel, accordo per acquisire il 100% di Suardi per 3,6 milioni di euro

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un, azienda che opera nel settore della comunicazione integrata dati e voce e sicurezza, per un corrispettivo provvisorio pari a. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del mese di novembre 2024.Fondata nel 1974 e oggi con, Suardi è stata tra le prime realtà private italiane a specializzarsi nella commercializzazione e installazione di impianti telefonici civili e industriali.I principali dati economico patrimoniali di Suardi sono i seguenti:al 31 dicembre 2023 pari a 3,39 milioni di euro,al 31 dicembre 2023 pari a 0,47 milioni, EBITDA stimato al 31 dicembre 2024 pari a 0,51 milioni, Patrimonio netto al 31 dicembre 2023 pari a 6,55 milioni, Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 positiva pari a 0,68 milioni, Posizione Finanziaria Netta stimata al 31 dicembre 2024 positiva pari a 0,6 milioni."L'acquisizione di Suardi rappresenta undel nostro Gruppo sul territorio - ha commentato l'- Con quasi 50 anni di esperienza e competenze altamente specializzate, Suardi rafforza il nostro posizionamento nei settori delle TLC e ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di servizi offerti ai nostri clienti, integrando tecnologie innovative e know-how avanzato in settori quali quello della videosorveglianza e della sicurezza"."Siamo convinti che, grazie alletra le nostre realtà, potremo accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese e delle comunità che serviamo, contribuendo a costruire un futuro sempre più connesso ed efficiente", ha aggiunto.Planetel finanzierà l'operazione totalmente con mezzi propri. Suardi rappresenta ladi Planetel dalla sua quotazione in Borsa, e la seconda nel 2024 dopo l'acquisto di Connetical avvenuta ad aprile.