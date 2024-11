Revolut entra nel mercato dei terminali POS in Italia

(Teleborsa) -, la fintech globale con oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo e centinaia di migliaia di clienti aziendali, lancia Revolut Terminal in Italia. Un nuovo, che consente alle aziende di accettare pagamenti in pochi secondi e soddisfare la crescente domanda di dispositivi POS (point-of-sale) rapidi e affidabili.L'Italia è il terzo mercato europeo a introdurre questo nuovo prodotto, dopo il lancio del Terminal nel Regno Unito e in Irlanda a ottobre.Il Revolut Business Terminal, spiega una nota, mira a fornire un uptime della piattaforma del 99,99%+ per vendite ininterrotte anche durante i periodi più intensi. Connessioni WiFi e SIM integrate e una batteria che dura tutto il giorno assicurano che il dispositivo sia sempre pronto per accettare pagamenti sul posto nei momenti di maggiore bisogno.