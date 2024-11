SCM SIM, utile 9 mesi di 292 mila euro. Commissioni attive +26%

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso icon unpari a 292 mila euro, in miglioramento di 650 mila euro rispetto al risultato netto negativo di 358 mila euro al 30 settembre 2023.Lesfiorano i 6,9 milioni di euro, evidenziando una crescita del 26% rispetto a 5,5 milioni di euro registrati al 30 settembre 2023.Nel dettaglio, le commissioni di consulenza in materia disono pari a 952 mila euro (+24% rispetto a 767 mila al 30/09/2023), le commissioni da consulenza generica sono pari a 2,01 milioni di euro (2,25 milioni al 30/09/2023), le commissioni dasono pari a 1,65 milioni di euro (+2% rispetto a 1,62 milioni al 30/09/2023). Molto positivo il contributo delle commissioni dela 1,31 milioni di euro, in crescita del 82% rispetto a 0,72 milioni al 30 settembre 2023 e le commissioni di performance a 954 mila euro, rispetto a 106 mila al 30 settembre 2023.Ilsi attesta a 3,3 milioni di euro, incrementandosi di oltre 550 mila euro rispetto a 2,76 milioni di euro al 30 settembre 2023 (+20%).Laè negativa per 17 milioni di euro (-1,2 milioni al 30 giugno 2024) anche per effetto delle dinamiche di ingresso e uscita in rete; la raccolta netta delle polizze è positiva per 11 milioni (8 milioni al 30 giugno 2024), quella in gestione patrimoniale è negativa per 17 milioni (-12 milioni al 30 giugno 2024), mentre la raccolta netta da consulenza è negativa per 11 milioni (3 milioni al 30 giugno 2024).La, al 30 settembre, conta 76 consulenti finanziari e assicurativi (89 al 30 giugno), a seguito delle iniziative di razionalizzazione finalizzate a consentire l’uscita delle risorse inattive.Glisi attestano a 910 milioni di euro, rispetto a 936 milioni registrati al 30 giugno 2024, di cui 244 milioni in consulenza, 258 milioni in gestione patrimoniale, 357 nel comparto assicurativo, e 51 milioni in SCM Sicav.