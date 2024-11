Ue-Cina, ricorso al Wto della Commissione contro i dazi di Pechino sul Brandy

(Teleborsa) - Laha formalmente fatto ricorso all'contro le misure antidumping provvisorie imposte dallasulle importazioni didell'UE. "Questo passo riflette l'opinione fermamente tenuta dall'UE secondo cui le misure provvisorie della Cina sul brandy dell'UE non sono in linea con le norme dell'OMC – si legge in una nota di Bruxelles –. La Cina non ha dimostrato che ci sia alcuna minaccia di danno alla sua industria del brandy, né che ci sia un nesso causale tra la presunta minaccia di lesioni e le importazioni di brandy dall'UE. Inoltre, la Cina ha avviato il caso sulla base di, contrariamente agli standard del diritto dell'OMC"."Esprimendo il suo disaccordo con le misure incompatibili della Cina con l'OMC già in fase provvisoria, l'UE sta intraprendendo una forte azione precoce per proteggere gli interessi della suae della sua", aggiunge la notaLa richiesta della Commissione è ilper avviare le procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC. La Cina ha ora 10 giorni per rispondere alla richiesta dell'UE, al fine di trovare un formato e una data reciprocamente convenienti per le. Se non si trova una soluzione soddisfacente, potrebbe essere chiesto a un gruppo dell'OMC di decidere sul caso.