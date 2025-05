UE, contromisure da 95 miliardi di euro se colloqui con USA su dazi falliscono

(Teleborsa) - Laha avviato una cUE, qualora i negoziati UE-USA in corso non portino a un esito reciprocamente vantaggioso e alla rimozione dei dazi statunitensi. L'elenco sottoposto a consultazione riguarda importazioni dagli Stati Uniti per un valore di, che coprono un'ampia gamma di prodotti industriali e agricoli. La Commissione sta inoltre consultando su possibili restrizioni su alcune esportazioni UE di rottami di acciaio e prodotti chimici verso gli Stati Uniti per un valore di 4,4 miliardi di euro.Questa consultazione è intesa ade componenti automobilistici, si legge in una nota dell'esecutivo UE.Il 2 aprile, il Presidente Trump ha annunciato l'introduzione dei cosiddetti dazi "reciproci", che per i beni dell'UE sono stati fissati al 20%. Gli Stati Uniti hanno inoltre imposto un dazio del 25% su tutte le importazioni di veicoli e componenti per automobili. Questi dazi sono stati annunciati in aggiunta ai dazi del 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, proposti dagli Stati Uniti il ??10 febbraio 2025. Il 9 aprile, gli Stati Uniti hanno annunciato una sospensione di 90 giorni del dazio specifico dell'UE del 20%, lasciando in vigore un dazio del 10%. In risposta, il 14 aprile, l'UE ha sospeso per 90 giorni una serie di contromisure pianificate contro i dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'UE per lasciare spazio ai negoziati. Attualmente,verso gli Stati Uniti (pari al 70% delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti) sono soggetti a nuovi dazi (compresi quelli sospesi) dall'insediamento della nuova amministrazione statunitense.La Commissione europea dice che i, ma intanto continua a preparare potenziali contromisure.Parallelamente, l'UE avvierà anche una(WTO) contro gli Stati Uniti sui dazi doganali universali cosiddetti "reciproci" e sui dazi su automobili e componenti automobilistici, presentando formalmente una richiesta di consultazioni.Inoltre, la Commissione continua a "monitorare attentamente" ilverso il mercato dell'UE, che potrebbe essere causato dai dazi statunitensi imposti ai paesi terzi."I dazi stanno già avendo un impatto negativo sulle economie globali - ha detto la- L'UE rimane pienamente impegnata a trovare soluzioni negoziate con gli Stati Uniti. Riteniamo che ci siano buoni accordi da raggiungere a vantaggio dei consumatori e delle imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. Allo stesso tempo, continuiamo a prepararci a tutte le possibilità e la consultazione avviata oggi ci aiuterà a orientarci in questo lavoro necessario".