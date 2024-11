Airport Innovate 2024 a Roma Fiumicino

(Teleborsa) -, l’associazione degli aeroporti a livello mondiale rappresentata dalle sezioni continentali Aci Europe, Aci Asia-Pacific & Middle East,che raccoglie le soluzioni più avanzate perdelle comunità aeroportuali.Gli attori della nuova generazione del know-how sono riuniti all’aeroporto diin occasione di. Al centro dell’attenzionee tutte le soluzioni in grado di sostenere la sfida della sostenibilità in capo ai gestori aeroportuali, senza dimenticare il futuro della mobilità aerea avanzata., direttore generale di Aci Europe, ha sottolineato che Il settore aeroportuale è orientato verso l’innovazione, ricordando la funzione svolta dall’Innovation and Technology Forum, che svolge la funzione di volano e confronto a beneficio degli aeroporti. Tanto più importante e significativo che l’eveno sia condiviso con i raggruppamenti Aci Asia-Pacific & Middle East e Aci World, con l’obiettivo di accelerare i processi innovativi., Ceo di, ha portato ad esempio il modello di “Open Innovation” e ribadito l’impegno a modellare l’aeroporto del futuro fino a disegnare un futuro costituito dalla comunità aeroportuale globale.